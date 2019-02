Der Münchner Chipkonzern Infineon reagiert auf die Abkühlung nach dem Booms in vielen seiner Absatzmärkte. Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr wird jetzt ein Umsatzwachstum am unteren Ende der avisierten Spanne in Aussicht gestellt. Die Aussichten nach dem Dämpfer beim Wachstum. Von Klaus Schachinger

Den vollständigen Artikel lesen ...