Das Absatzvolumen des Einzelhandels in der Eurozone ist im Dezember 2018 gesunken. Gegenüber dem Vormonat ging es in der Eurozone um 1,6 Prozent und in der EU-28 um 1,4 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Im November konnte man noch einen Zuwachs von 0,8 Prozent (Eurozone) bzw. 1,0 Prozent ...

