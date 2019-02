Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BASF mit Blick auf die Unternehmensziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Nach einer Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber kommen die Analysten zu dem Schluss, dass die Markterwartungen kaum sinken dürften, wie sie einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieben. Auch die Aktie sei durch den hohen Abschlag zur Konkurrenz gestützt. Im Fördergeschäft sollten sich die Margen in das Jahr 2019 hinein normalisieren, was im schwachen Raffiniergeschäft für Rückenwind sorgen dürfte./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 06:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-02-05/13:53

ISIN: DE000BASF111