Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Das vierte Quartal des Schweizer Halbleiterherstellers habe sich sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, doch der Ausblick auf das erste Quartal sei enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig gestalte sich die Lage wegen zahlreicher positiver Impulse von der Produktseite her aber positiv./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 07:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 07:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

