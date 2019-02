Mainz (ots) -



Bei ihrem elften Fall erlebt sie eine Achterbahnfahrt der Gefühle: "Helen Dorn", die LKA-Kommissarin aus NRW, ermittelt wieder. "Nach dem Sturm" heißt der neue Krimi der ZDF-Reihe am Samstag, 9. Februar 2019, 20.15 Uhr, mit Anna Loos in der Titelrolle (in der ZDFmediathek ab Freitag, 8. Februar 2019, 10.00 Uhr). Neben dem Stamm-Ensemble sind unter anderen Johannes Zirner, Lena Stolze und Uwe Preuss in Episodenrollen zu sehen. Regie führte Sebastian Ko nach dem Drehbuch von Nicole Armbruster.



Die neuen Ermittlungen führen Helen Dorn in ein kleines Dorf im Bergischen. Karla Petersen wurde auf dem Nachhauseweg nach einem Konzert ermordet. Ihr großer Bruder Tom (Johannes Zirner) macht sich schwere Vorwürfe. Eigentlich sollte er seine Schwester nach Hause fahren. Als Dorfpolizist lässt er sich es nicht nehmen, die Ermittlungen zu unterstützen. Diese sind schwierig: Ein Sturm hat die meisten Spuren vernichtet. Besonders zu schaffen macht Helen aber privater Kummer: Ihr Vater (Ernst Stötzner) liegt im Koma. Als es ihm immer schlechter geht, betrinkt sich Helen und landet mit Tom im Bett - der Beginn eines schrägen Arbeitsverhältnisses, das in einen erbitterten Zweikampf mündet.



