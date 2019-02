Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 54,00 auf 44,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Gewinnwarnung des Automobilzulieferers habe die Einschätzung bestätigt, dass 2018 und 2019 schwierig werden dürften, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für den Gewinn je Aktie in den kommenden beiden Jahren sei um jeweils sieben Prozent gekürzt worden./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU1066226637

AXC0236 2019-02-05/14:30