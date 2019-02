In dieser Handelswoche stehen erneut einige wichtige Termine auf der Agenda. In Großbritannien beispielsweise wird die Bank of England am Donnerstag ihren jüngsten Zinsentscheid bekannt geben. Womit Kristian Volaric von Flatex rechnet, erfahren Sie hier.



Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die Inflationsrate in der Türkei und deren Auswirkungen auf die türkische Lira. Und auch die aktuelle Entwicklung der Ölpreise steht im Fokus. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten