US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum verändert gestartet. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Investoren stärker auf die Veröffentlichung von Konjunkturdaten richten. In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Programm, der am Markt in der Regel stark beachtet wird. Der entsprechende Indikator für die Industrie hatte am Freitag positiv überrascht.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen ebenfalls unverändert bei 99 27/32 Punkten nach. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 103 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,72 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 2/32 Punkte auf 106 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./jkr/jsl/mis

