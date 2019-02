Der DAX marschiert am Dienstag völlig unerwartet nach oben, tangiert kurzzeitig das jüngste Verlaufshoch. Dabei hat sich an den Rahmenbedingungen nichts verändert: Brexit-Chaos und Handelskonflikt sind noch nicht gelöst, die Infineon-Zahlen reißen auch niemandem vom Hocker. Möglicherweise setzen die Anleger auf Donald Trump, der am Abend seine Rede zur Lage der Nation hält.

Den vollständigen Artikel lesen ...