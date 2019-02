FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Salzgitter warnt nach einem deutlichen Gewinnzuwachs 2018 im neuen Jahr vor erheblichem Gegenwind. Wegen "zahlreicher wirtschaftlicher und politischer Unwägbarkeiten" werde der Umsatz nur leicht steigen auf über 9,5 Milliarden Euro, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Für das abgelaufene Jahr berichtete der Konzern über Erlöse von 9,3 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern soll 2019 dagegen auf 125 Millionen bis 175 Millionen nach 347 Millionen Euro einbrechen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital dürfte "sichtbar" sinken.

Die Bandbreite beim Gewinn 2019 liege unterhalb der Konsenserwartung, so Salzgitter weiter. Angesichts des weiter "herausfordernden Umfeldes" will der Konzern Maßnahmen zur Verbesserung des Gewinns "in aktualisierter Form fortführen".

Weitere Eckdaten für 2018 und weitere Details will Salzgitter am 27. Februar veröffentlichen.

February 05, 2019

