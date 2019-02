Wien (www.fondscheck.de) - Die besten Anlageergebnisse über die vergangenen 20 Jahre ließen sich mit Fonds erzielen, die auf Schwellenländeraktien setzen. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Wertentwicklungsstatistik des deutschen Branchenverbandes BVI, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach hätten die vom BVI erfassten Aktienfonds mit Schwellenländerfokus in den 20 Jahren bis Ende 2018 im Schnitt eine annualisierte Rendite von 7,1 Prozent abgeliefert, was kumuliert fast einer Vervierfachung des eingesetzten Kapitals entspreche. Publikumsfonds, die in Anleihen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften investieren würden, würden demnach auf ein Plus von 6,4 Prozent per annum kommen - bei Einmalanlage nach Kosten inklusive Ausgabeaufschlag, aber ohne Inflation und Steuern. Keine andere Fondskategorie habe ähnlich gute Resultate erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...