Abgestellte Flugzeuge, zerbrochene Partnerschaften, freie Slots - was nun zunächst mit den Überbleibseln der Fluggesellschaft Germania passiert.

Der erste Flug einer Germania-Maschine aus Berlin am 5. Februar 2019 hätte um drei Uhr morgens starten sollen. Die Maschine blieb am Boden, genau wie die letzte Maschine, die eine Stunde nach Mitternacht in Nürnberg landete. Nun stehen die laut flightradar24 fast 30 Flugzeuge am Bode, verteilt auf verschiedenen Flughäfen in Deutschland. In Berlin zwei auf einer Abstellfläche in Tegel, zwei auf dem Flugplatz Schönefeld, der trotz des BER-Chaos in Betrieb ist.

Die am Rande der Rollfelder abgestellten Airbusse der Typen A319, A320 und A 321 mit dem Germania-Logo sind bis auf weiteres das sichtbarste Symbol für das Ende einer weiteren deutschen Luftlinie. Bis der Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg erste Ergebnisse vorlegen kann, bleiben die Maschinen an den Flughäfen stehen, an denen sie gelandet sind. "Was damit passiert, muss der Eigner entscheiden", heißt es eintönig von den Flughäfen in Düsseldorf und Berlin. Sie wurden teils mit Zuggeräten an ihre Position gezogen.

Auch bei der Reisegesellschaft Condor führt das Ende von Germania zu Veränderungen im Betriebsablauf. Die Charterfluggesellschaft ...

