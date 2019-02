Die "Freie Presse" zur Pleite der Germania:

"Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold, so heißt es, wollte Germania in letzter Minute noch retten, angeblich, um die Konkurrenzsituation zum Vorteil der Kunden zu sichern. Konkurrenz aber gibt es genug. Die Preisspirale nach unten hat nur auf den ersten Blick Vorteile für die Kunden. Nur gesunde und gut aufgestellte Anbieter können da auf Dauer mithalten. Zwei Wochen Mallorca für 99 Euro inklusive Hotel und Flug sind selbst in der Nebensaison für die Anbieter nicht kostendeckend. Daran sollte man denken, bevor man sich auf das neueste Superschnäppchen stürzt - sonst sitzt man im Zweifel am Ende auf gepackten Koffern und schaut in die Röhre."/yyzz/DP/fba

