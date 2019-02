Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt lasse derzeit völlig die Vorteile der künftigen Transformation des Konzerns in einen Anbieter von Erneuerbaren Energien außer Acht, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger erhielten deshalb mit dem Papier einen günstigen Zugang zu der Teilbranche. Der Abschlag von gut einem Fünftel auf den Sektor und sogar bis zu 60 Prozent auf die Erneuerbaren Energien sei überzogen./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007037129