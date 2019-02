Einen Tag nach dem Weltkrebstag, der jährlich am 4. Februar mit dem Ziel stattfindet, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, kann die deutsche Merck KGaA einen großen Deal im Bereich der Immunonkologie verkünden. Das DAX-Unternehmen wird zukünftig mit dem britischen Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) bei der Entwicklung des Medikamentenkandidaten M7824 zusammenarbeiten. Diese neuartige Krebsimmuntherapie ("TGF Beta-Trap") befindet sich derzeit in der klinischen Entwicklung und zielt auf die Behandlung verschiedener, schwer behandelbarer Krebsarten ab. Merck winken durch die Allianz Zahlungen von bis zu 3,7 Milliarden Euro. Zunächst erhalten die Darmstädter eine Vorauszahlung in Höhe von 300 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Den vollständigen Artikel lesen ...