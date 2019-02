Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 1400 auf 1300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Umsatz sei im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis habe aber unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei dem von Werbung getriebenen Wachstum seien weiterhin keine Ermüdungserscheinungen auszumachen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 00:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-02-05/15:31

ISIN: US02079K3059