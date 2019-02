Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas im Vorfeld von Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ungünstige Währungseffekte im vierten Quartal sollten den Zuwachs bei den Erlösen im Gesamtjahr 2018 gebremst haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen sollten unter dem Vorjahresniveau liegen. Damit dürfte das Unternehmen seine Prognose für das Jahr 2018 für den Umsatz erfüllen, die für die Margen aber übertreffen./mne/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 11:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-02-05/15:32

ISIN: DE000A1EWWW0