Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für DWS auf "Halten" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Auch im Schlussquartal habe die DWS Group wieder hohe Nettomittelabflüsse verzeichnet, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr 2018 seien Abflüsse in Höhe von 11 Milliarden Euro auf die US-Steuerreform und 10 Milliarden Euro auf Versicherungsmandate zurückzuführen. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei von negativen Sondereffekte geprägt gewesen, die sich laut DWS in 2019 nicht wiederholen würden./elm/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 08:45 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-02-05/15:34

ISIN: DE000DWS1007