Mieten, Bautätigkeit, Nachfrage: Der Büromarkt Frankfurt ist weiter im Aufwind. 678.000 Quadratmeter wurden 2018 vermietet - der zweitbeste Flächenumsatz der letzten 15 Jahre. Die Nachfrage ist noch immer extrem hoch, freie Büros werden vor allem in der City knapper. Erfreulich ist vor diesem Hintergrund, dass in der Mainmetropole derzeit sehr viel gebaut wird.



Doch kann die gestiegene Bautätigkeit das Problem der Flächenknappheit wirklich lösen? Und welches waren die prägnantesten Entwicklungen im vergangenen Jahr? Diese und weitere Fragen beantwortet José Martínez, Frankfurter Niederlassungsleiter und Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH, im Video.



