Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) hat für das vierte Quartal 2018 einen Nettoverlust in

Höhe von $ 2,1 Milliarden bzw. einen Verlust von $ 2,10 je Aktie

bekannt gegeben. Das steht im Vergleich zu einem Nettoverlust in Höhe

von $ 1,9 Milliarden bzw. einem Verlust von $ 1,95 je Aktie im

vierten Quartal 2017.



Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust im vierten Quartal 2018

betrug $ 140 Millionen, was einen verwässerten Verlust je Aktie von $

0,14 bedeutete. Im Vergleich dazu lag der nicht GAAP-konforme

Nettoverlust im Vorquartal bei $ 103 Millionen bzw. bei einem

verwässerten Verlust je Aktie von $ 0,10. Im vierten Quartal 2017

betrug der nicht GAAP-konforme Nettoverlust $ 329 Millionen bzw.

erreichte einen verwässerten Verlust je Aktie in Höhe von $ 0,33.

Nicht enthalten in den nicht GAAP-konformen Beträgen für das vierte

Quartal 2018 sind im Berichtsquartal entstandene Nettokosten in Höhe

von $ 2,0 Milliarden, vor allem aus einer nicht in bar abgewickelten

Abschreibung auf einen erheblichen Teil der Goodwill-Bilanzierung des

Unternehmens, die sich insgesamt auf $ 1,9 Milliarden beläuft. Eine

Überleitung von GAAP-konformen zu den nicht GAAP-konformen

Finanzkennzahlen findet sich ebenfalls in dieser Pressemitteilung.



Besondere Highlights



- Ohne Berücksichtigung des Verkaufs von Bohranlagen an Land in

Kuwait und Saudi-Arabien stiegen die Umsätze im Vergleich zum

dritten Quartal 2018 um annähernd 1 %.

- Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte sich das Betriebsergebnis

nach Segmenten im vierten Quartal 2018 um $ 185 Millionen. Das

Betriebsergebnis nach Segmenten für das Gesamtjahr 2018 stieg im

Vergleich zu den Ergebnissen von 2017 um $ 579 Millionen.

- Die aus dem Geschäftsbetrieb generierten Nettobarmittel beliefen

sich im Berichtsquartal auf $ 105 Millionen und beim freien

Cashflow wurde ein Betrag von $ 65 Millionen erreicht.

- Bei den angestrebten jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus dem

Konzernumbau konnte ein Betrag in Höhe von fast $ 400 Millionen

erzielt werden, was 40 % des Gesamtziels beim Konzernumbau

entspricht.

- Es konnten zwei der zuvor angekündigten Veräußerungen von

Bohranlagen an Land abgeschlossen werden, wobei hier ein

Bruttoerlös in Höhe von $ 216 Millionen erzielt werden konnte.

- Über die Veräußerung des Surface-Data-Logging-Geschäfts für $ 50

Millionen in bar konnte ein abschließender Vertrag unterzeichnet

werden.

- Der Rückgang auf Jahresbasis bei den Stillstandzeiten lag bei 22 %

und damit über dem Jahresziel. Hier zeigt sich bereits im vierten

aufeinander folgenden Jahr eine Verbesserung.



Die Umsätze im vierten Quartal 2018 betrugen $ 1,4 Milliarden.

Damit waren sie gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen unverändert

und gegenüber den Umsätzen in Höhe von $ 1,5 Milliarden, die im

vierten Quartal 2017 berichtet worden waren, leicht rückläufig.

Sequenziell gab es höhere Umsätze bei integrierten Dienstleistungen

und Produktverkäufen in Lateinamerika und in der Östlichen

Hemisphäre, die von geringeren Umsätzen im Zusammenhang mit der

Veräußerung der internationalen Bohranlagen an Land und einem

niedrigeren Niveau bei den Aktivitäten in Kanada abgeschwächt wurden.



Aufs Jahr gerechnet stiegen die Umsätze im Zusammenhang mit

Projekten zu integrierten Dienstleistungen und Produktverkäufen in

Lateinamerika, wurden aber von niedriger ausgefallenen

Produktverkäufen in der Östlichen Hemisphäre und geringeren Umsätzen

im Zusammenhang mit den veräußerten landgestützten Bohranlagen im

Nahen Osten und den Hochdruckförderanlagen in den Vereinigten Staaten

geschmälert.



Der Betriebsverlust lag im vierten Quartal 2018 bei $ 2,0

Milliarden. Das Betriebsergebnis nach Segmenten betrug im vierten

Quartal 2018 $ 102 Millionen, was einem sequenziellen Rückgang um $

14 Millionen bzw. 12 % entsprach, im Jahresvergleich aber einen

Anstieg um $ 185 Millionen bedeutete.



Der sequenzielle Rückgang beim Betriebsergebnis nach Segmenten

geht in erster Linie auf eine Zahlung für die Beilegung eines

Rechtsstreits in den Vereinigten Staaten und auf größere

Wertminderungen im Zusammenhang mit digitalen Angeboten und der

cloudbasierten Infrastruktur zurück. Abgemildert wurde dies wiederum

durch die Produktverkäufe in Lateinamerika und in der Östlichen

Hemisphäre sowie durch größere Margen in sämtlichen Produktreihen

aufgrund geringerer Kosten und einer verbesserten Effizienz durch die

Anstrengungen rund um den Konzernumbau.



Der Anstieg beim Betriebsergebnis nach Segmenten im

Jahresvergleich ergab sich aus den Steigerungen bei der Effizienz und

gesenkten Ausgaben, die aus den Transformationsprozessen

resultierten. Darüber hinaus haben sich negative Effekte aus

außergewöhnlichen betrieblichen Ereignissen in beiden Hemisphären und

wegen geringer Margen bei Produktverkäufen, wie es sie 2017 noch

gegeben hatten, 2018 nicht wiederholt.



Weatherford verzeichnete in dem Berichtsquartal Ausgaben vor

Steuer in Höhe von $ 2,0 Milliarden. Diese bestanden in erster Linie

aus der Abschreibung auf einen erheblichen Teil der

Goodwill-Bilanzierung des Unternehmens in Höhe von $ 1,9 Milliarden.

Zudem konnte das Unternehmen Wertminderungen und Abschreibungen auf

Vermögenswerte in Höhe von $ 79 Millionen, $ 36 Millionen an Kosten

für Umstrukturierung und Konzernumbau sowie $ 4 Millionen an Kosten

für Währungsabwertungen verzeichnen, was teilweise durch einen Kredit

in Höhe von $ 3 Millionen im Zusammenhang mit der

Fair-Value-Anpassung der ausstehenden Optionsscheine aufgefangen

wurde.



Die inkrementellen wiederkehrenden Einnahmen, die sich aus dem

Konzernumbauplan ergaben, erreichten im vierten Quartal 2018 einen

Wert von annähernd $ 25 Millionen. Insgesamt lagen die

wiederkehrenden Einnahmen aus dem Konzernumbau im vierten Quartal bei

fast $ 100 Millionen und auf Jahresbasis bei $ 400 Millionen, was

einem Wert von 40 % des Gesamtziels von $ 1 Milliarde entspricht.



Mark A. McCollum, der Präsident und Chief Executive Officer, sagte

dazu: "Beim bereinigten Ertrag und dem bereinigten EBITDA im vierten

Quartal haben wir unsere Vorhersagen, trotz der rasant sinkenden

Ölpreise, übertroffen. Dass wir beim Betriebsergebnis und beim freien

Cashflow besser als erwartet abgeschnitten haben, ist ein Beleg für

die Fortschritte, die wir gemachten haben und die wir im Rahmen

unseres Plans zum Konzernumbau auch weiter verfolgen werden, und ein

Beleg für die positiven strukturellen Veränderungen, die wir im

Verlauf des letzten Jahres in unserem Unternehmen schon erreicht

haben. Im Gesamtjahr konnten wir den Wert des bereinigten EBITDA im

Vergleich zum Niveau von 2017 um über $ 330 Millionen bzw. 80 %

erhöhen. Angesichts der Arbeit, die wir im Hinblick auf die einzelnen

Umbauinitiativen schon geleistet haben, sind wir auch weiterhin davon

überzeugt, dass wir unsere Zielvorgabe beim Zuwachs des EBITDA in

Höhe von $ 1 Milliarden bis Ende 2019 erreichen werden."



"Unser operativer Cashflow hat sich im Berichtsquartal positiv

entwickelt und unsere Liquidität hat sich weiter verbessert, nicht

zuletzt weil wir die beiden ersten Tranchen des Verkaufs unserer

internationalen landgestützten Bohranlagen abschließen konnten.

Unsere Position bei der Liquidität lag zum Ende des Jahres bei über $

900 Millionen und die jüngsten Ankündigungen im Hinblick auf den

Verkauf unserer Laborservices und dem Surface-Data-Logging-Geschäft

wird sich auch 2019 weiter positiv auf unsere Nettoverschuldung

auswirken, wodurch wir über ausreichend Liquidität verfügen werden,

um auch weiterhin unsere strategischen Initiativen durchführen und

demnächst fällige Verbindlichkeiten bedienen zu können."



Cash Flow



Der Betrag der für das operative Geschäft eingesetzten

Netto-Barmitteln lag im vierten Quartal 2018 bei $ 105 Millionen.

Hier schlugen vor allem ein geringeres Umlaufvermögen und geringere

Barzahlungen für Zinsen auf Fremdkapital zu Buche, abgeschwächt durch

die $ 34 Millionen in bar für Trennungsentschädigungen,

Restrukturierung und Konzernumbau. Der Investitionsaufwand im vierten

Quartal lag bei insgesamt $ 76 Millionen, darunter Investitionen für

zur Veräußerung vorgehaltene Bohranlagen an Land. Hier gab es einen

sequenziellen Anstieg um $ 21 Millionen bzw. 38 % und gegenüber dem

gleichen Quartal ein Jahr zuvor einen Rückgang um $ 2 Millionen bzw.

3 %.



Betriebssegmente



Dreimonatszeitrum Veränderung

mit Ende zum

(In Millionen) 31.12.2018 30.09.2018 31.12.2017

Fortlaufend Im



Jahresvergleich

Westliche

Hemisphäre

Umsätze $ 776 $

762 $ 759 2 % 2 %

Betriebsergebnis $ 56 $ 78

$ (35) (28) % 260 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 7,2 % 10,2 %

(4,6) % (300) Bp. 1.180 Bp.

Segmentmarge

Östliche

Hemisphäre

Umsätze $ 653 $

682 $ 731 (4) % (11) %

Betriebsergebnis $ 46 $ 38

$ (48) 21 % 196 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 7,0 % 5,6 %

(6,6) % 140 Bp. 1.360 Bp.

Segmentmarge



Westliche Hemisphäre



Die Umsätze lagen im vierten Quartal bei $ 776 Millionen und damit

sequenziell um $ 14 Millionen bzw. 2 % höher und im Vergleich zum

Vorjahresquartal stiegen sie um $ 17 Millionen bzw. 2 %. Gegenüber

dem dritten Quartal 2018 stiegen die Umsätze bei den Projekten für

integrierte Dienstleistungen und den Produktverkäufen im vierten

Quartal in Lateinamerika. Geschmälert wurde dies aber durch ein

niedrigeres Niveau bei den Aktivitäten in Kanada. Der Anstieg beim

Jahresumsatz geht auf Projekte für integrierte Dienstleistungen in

Lateinamerika und Services für gesteuerte Druckbohrungen in den

Vereinigten Staaten zurück und wird abgeschwächt durch ein

niedrigeres Niveau bei den Aktivitäten in Kanada und den Verkauf der

Hochdruckförderanlagen in den Vereinigten Staaten im vierten Quartal

2017.



Das Betriebsergebnis nach Segmenten lag im vierten Quartal bei $

56 Millionen, was gegenüber dem Vorquartal einem Rückgang um $ 22

Millionen und im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Anstieg um $ 91

Millionen entspricht. Der Rückgang gegenüber dem Vorquartal

resultiert aus einer Zahlung im Berichtsquartal für die Beilegung

eines Rechtsstreits in den Vereinigten Staaten und aus den negativen

Auswirkungen aufgrund eines geringeren Niveaus bei den Aktivitäten in

Kanada. Die aufs Jahr gerechnete Verbesserung wird von den größeren

Aktivitäten in Lateinamerika bei integrierten Dienstleistungen und

den günstigen Auswirkungen unserer Anstrengungen beim Konzernumbau

angetrieben, die das das niedrigere Betriebsergebnis in Kanada und

den negativen Einfluss der Wechselkursschwankungen in Lateinamerika

aufwiegen konnten. Außerdem entstanden in diesem Jahr nicht erneut

besondere betriebliche Kosten, wie das noch im vierten Quartal 2017

der Fall war.



Zu den betrieblichen Highlights in der Westlichen Hemisphäre

während des Quartals gehören:



- Weatherford konnte sich von einem wichtigen Betreiber in

Kolumbien

einen Vier-Jahres-Vertrag im Wert von $ 100 Millionen für die

Erbringung von Bohr- und Komplettierungsleistungen sichern. Der

Vertrag umfasst die Bereitstellung von Bohrdienstleistungen,

Surface-Logging-Systemen, gesteuerten Druckbohrungen,

Bohrlochkonstruktion und Komplettierungen.

- Weatherford konnte zum ersten Mal das rotierende, lenkbare

Magnus®-System (Rotary Steerable System, RSS) erfolgreich im

Offshore-Betrieb zum Einsatz bringen. Dass RSS-System lieferte das

vorgesehene Richtprofil für zwei Bohrabschnitte mit 21,5 cm (8,5

Zoll), jeweils in einem einzigen Schritt bei unterschiedlichen

Bohrlöchern. Beide Bohrabschnitte konnten früher als vom Kunden

geplant komplettiert werden.

- Ein multidisziplinäres Weatherford-Team für Integrierte

Dienstleistungen und Projekte - darunter Fachleute aus den

Bereichen Flow Assurance, Formationsbewertung und

Komplettierungsdesign - hat ein Programm für ein

nicht-konventionelles Onshore-Bohrloch in Mexiko entwickelt. Das

Programm ermöglichte schließlich eine Ölförderung, die über den

Erwartungen lag, wobei in diesem Entwicklungsmodell die Ausbeutung

der Lagerstätte bewertet wurde.

- An einem Offshore-Bohrloch konnte Weatherford das Reparatursystem

Renaissance® WDCL für beschädigte Bohrlochkontrolleinrichtungen

innerhalb von nur zweieinhalb Tagen installieren. Ersetzt wurde

hier eine funktionsunfähige Bohrlochkontrollbarriere. Das System,

dass von der Oberfläche her gesteuert wird, unterstützte mithilfe

einer einfachen Nachrüstung die Wiederherstellung der

Funktionsfähigkeit des Untertage-Sicherheitsventils, ohne dass

dadurch die Produktivität beeinträchtigt wurde. Dieser Einsatz

ersparte dem Kunden eine teure Überholung und erbrachte zusätzliche

Einsparungen bei den Förderkosten, die sich geschätzt auf $ 2,2

Millionen beliefen.

- Ein kanadischer Kunde bestellte Weatherford für den Transfer eines

45°-Bohrlochs von der Förderung mit Exzenterschneckenpumpen hin zur

Rod-Lift-Förderung. Die Ingenieure entwickelten und bauten hierfür

eine einzigartige Förderkonstruktion. Von der ersten Zeichnung bis

zur abschließenden Installation benötigten sie gerade einmal 10

Monate.



Östliche Hemisphäre



Die Umsätze lagen im vierten Quartal bei $ 653 Millionen und

sanken damit gegenüber dem Vorquartal um $ 29 Millionen bzw. 4 % und

gegenüber dem Vorjahresquartal um $ 78 Millionen bzw. 11 %. Der

sequenzielle Umsatz im Nahen Osten ging zurück, was mit dem Abschluss

des Verkaufs unserer Bohranlagen an Land zusammenhing. Abgeschwächt

wurde das durch ein höheres Verkaufsvolumen bei gesteuerten

Druckbohrungen auf dem europäischen Kontinent und den Aktivitäten im

Bereich Förderung im Nahen Osten. Nimmt man die Veräußerung von

landgestützten Bohranlagen heraus, so stiegen die Umsätze sequenziell

um fast 1 %. Der aufs Jahr gerechnete Rückgang resultierte aus

geringeren Umsätzen im Zusammenhang mit dem kompletten Abschluss

unserer Verkäufe von Bohranlagen an Land und niedriger ausgefallenen

Produktverkäufen im Nahen Osten für den Bereich Förderung.



Das Betriebsergebnis nach Segmenten stieg im vierten Quartal auf $

46 Millionen. Das war sequenziell ein Anstieg um $ 8 Millionen und im

Vergleich zum Vorjahresquartal waren es $ 94 Millionen mehr. Der

Anstieg gegenüber dem Vorquartal ergab sich aus einem günstigen

Umsatz-Mix auf dem europäischen Kontinent und in Asien, wobei hier

noch Kosteneinsparungen und betriebliche Verbesserungen aus den

Initiativen zum Konzernumbau hinzu kamen. Vergleicht man dies mit dem

vierten Quartal 2017, konnte sich der Betriebsertrag verbessern.

Gründe hierfür sind die gestiegenen Einnahmen aus dem

Konzernumbauprogramm und weniger Produktverkäufe mit schwachen

Margen.



Zu den betrieblichen Highlights in der Östlichen Hemisphäre

während des Quartals gehören:



- Weatherford konnte die weltweit erste integrierte

Single-Trip-Komplettierungslösung, auch bekannt als

TR1P-System, bei einer Tiefseebohrung vor der westafrikanischen

Küste zum Einsatz bringen. Verglichen mit anderen identischen

Bohrungen, die auf diesem Ölfeld zuvor abgeschlossen werden

konnten, verringerte das System die Gesamtbetriebszeit der Anlage

bis zur Förderung und Komplettierung des Bohrlochs um drei Tage.

- Mit dem automatisierten System Vero® für die Unversehrtheit und

Sicherheit von Verbindungen konnte Weatherford für einen Betreiber

im Nahen Osten mehr als 400 Verbindungen für spezielle

OEM-Anforderungen bereitstellen. Bei Vero kamen Technologien mit

computergestützter Präzision zum Einsatz, wodurch die Konsistenz

der Nachprüfergebnisse verbessert werden konnte, sowie optimierte

Anforderungen an die Ausrüstung, was zu einer Reduzierung um 50

Prozent beim Zeitaufwand für den Anlagenauf- und -abbau führte.

- ADNOC Offshore vergab einen Vertrag im Wert von $ 50 Millionen an

Weatherford für die Bereitstellung von Leihausrüstung, die

Ausrüstung zur Druckkontrolle und Interventionsservices.

Weatherford wurde für diesen Auftrag in Übereinstimmung mit der

ADNOC-Strategie "In-Country Value" ausgewählt. Hier stehen

Bemühungen im Vordergrund, mit dem privaten Sektor vor Ort

zusammenzuarbeiten und diesen zu unterstützen.

- Nachdem vier Unternehmen für einen Vertrag über den Einsatz von

Liner Hanger auf den Gasfeldern im Oman in Betracht gezogen worden

waren, erhielt schließlich Weatherford vom Betreiber den größten

Anteil an dem anspruchsvollen Projekt mit einem Wert von annähernd

$ 30 Millionen. Nachdem zuletzt schon ähnliche Geschäftsabschlüsse

für den Nahen Osten bekannt gegeben werden konnten, bedeutet dieser

Vertrag eine weitere Stärkung der Marktstellung von Weatherford auf

dem wachsenden Gasmarkt in dieser Region.

- Ein Betreiber aus dem Vereinigten Königreich vergab Verträge mit

einer dreijährigen Laufzeit für zwei Erkundungsbohrungen sowie die

Arbeiten an 48 Bohrlochschließungen an Weatherford. Die Verträge

umfassen gesteuerte Druckbohrungen, Tubular-Running-Services,

Bohrdienstleistungen und Leihausrüstung, Liner Hanger und

Fishing-Services.

- Weatherford konnte sich ein Projekt im Irak sichern, bei dem ein

neues Produkt für Förderungen mit hohem Durchfluss, das Weatherford

Horizontal Pumping System, zu Einsatz kommt. Unterstützt wird das

Projekt von Valiant. Die Auslieferung von vier dieser

Komplettsysteme ist für die erste Jahreshälfte 2019 geplant.



Reklassifizierungen



2018 haben wir die Rechnungslegungsstandards für Pensionszahlungen

auf rückwirkender Grundlage übernommen und leistungsfremde

Bestandteile der Aufwendungen für regelmäßige Pensionszahlungen und

Altersbezüge von der Position Betriebsertrag zur Position

Betriebsfremde sonstige Netto-Erträge (-Ausgaben) umgestellt. Alle

vorherigen Berichtszeiträume wurden so umgestaltet, dass sie mit der

aktuellen Darstellung in der Zusammengefassten konsolidierten Gewinn-

und Verlustrechnung und den anderen auf den folgenden Seiten

aufgeführten Geschäftszahlen übereinstimmen.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein

Netzwerk mit ca. 700 Standorten, darunter Produktions-, Service-,

Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es

beschäftigt rund 26.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten

Sie unter http://www.weatherford.com und setzen Sie sich mit

Weatherford in Verbindung auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&

l=de&o=2362823-1&h=3883860554&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%

3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2362823-1%26h%3D2197304368%26u%3Dhttps%253A%25

2F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=

LinkedIn), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2362823-1&h=

65463127&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%

3D2362823-1%26h%3D3318173304%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.c

om%252FWeatherfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2362823-1&h=2562548758&u=https%3A%2F%2Fc21

2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2362823-1%26h%3D333736092%

26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitt

er&a=Twitter) und YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=236282

3-1&h=1123245926&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3

Den%26o%3D2362823-1%26h%3D4096609951%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yo

utube.com%252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).



Telefonkonferenz



Am Freitag, 1. Februar 2019, um 8.30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um

7.30 Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite zu verfolgen. Dort können sie sich auch einen

Überblick über die entsprechenden Unterlagen zur Präsentation zu

verschaffen. Einzelheiten zur Telekonferenz sowie

Präsentationsmaterial finden Sie unter https://www.weatherford.com/en

/investor-relations/investor-presentations. Eine Aufzeichnung und ein

Transkript der Telefonkonferenz werden kurz nach deren Abschluss in

der Rubrik Investor Relations auf der Website zur Verfügung stehen.



Kontakte: Christoph +1-713-836-4615

Bausch

Executive

Vice

President

und Chief

Financial

Officer

Karen +1-713-836-7430

David-Green

Senior Vice

President,

Stakeholder

Engagement

und Chief

Marketing

Officer



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die in dieser Bekanntmachung

angekündigte Telefonkonferenz können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem

den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven

Steuersatz, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen

bezüglich der Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen

des Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben"

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen" "werden", "würde", "wird", "wird weiterhin", "wird

wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet,

obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden

Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen

Überzeugungen des Managements von Weatherford und unterliegen

erheblichen Risiken, Mutmaßungen und Unsicherheiten. Falls einer oder

mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich

zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die

tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden außerdem darauf

hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Prognosen sind, die

nennenswert von den tatsächlichen künftigen Ereignissen oder

Ergebnissen abweichen können. Dies hängt unter anderem mit möglichen

Änderungen der erwarteten Effizienzsteigerungen und

Kosteneinsparungen zusammen, die mit unseren Plänen zur Umgestaltung,

dem Abschluss potenzieller Veräußerungen, der weiteren Einhaltung der

Standards für eine Notierung an der NYSE sowie Änderungen des Timings

bei den Ausgaben und Zahlungen durch unsere Klienten und Kunden in

Verbindung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren

von den im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember

2017 zu Ende gegangene Jahr auf Formular 10-K und in anderen von Zeit

zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst.

Wir verpflichten uns nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten

Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in dem

Maße, in dem es von US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.



Weatherford

International plc

Zusammengefasste

konsolidierte

Gewinn- und

Verlustrechnung

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit

Ausnahme der

Beträge je Aktie)

Dreimonatszeitrum Geschäftsjahr

mit Ende zum zum

31.12.2018 31.12.2017

31.12.2018 31.12.2017

Umsätze:

Westliche $ 776

$ 759 $ 3.063 $ 2.937

Hemisphäre

Östliche Hemisphäre 653 731

2.681 2.762

Summe Umsätze 1.429 1.490

5.744 5.699

Betriebsverlust:

Westliche 56 (35)

208 (113)

Hemisphäre

Östliche Hemisphäre 46 (48)

119 (139)

Betriebsergebnis 102 (83)

327 (252)

(Verlust) nach

Segmenten

Verwaltungsaufwand (29) (36)

(130) (130)

Wertminderungen des (1.917) -

(1.917) -

Goodwill

Kosten für (36) (43)

(126) (183)

Umstrukturierung

und Konzernumbau

Sonstige Kosten, (79) (1.579)

(238) (1.605)

netto

Summe der (1.959) (1.741)

(2.084) (2.170)

betrieblichen

Verluste

Sonstige Erträge

(Ausgaben):

Zinsaufwand, Netto (157) (152)

(614) (579)

Anleiherückkäufe - -

(34) -

und Rückkaufpremien

Marktpreisanpassung 3 28

70 86

ausstehender

Optionsscheine

Kosten für (4) -

(49) -

Währungsabwertungen

Sonstige Erträge (25) (7)

(46) 7

(Ausgaben), Netto:

Nettoverlust vor (2.142) (1.872)

(2.757) (2.656)

Ertragssteuern

Gutschriften für 46 (62)

(34) (137)

(Rückstellungen

von) Ertragssteuern

Nettoverlust (2.096) (1.934)

(2.791) (2.793)

Auf 7 4

20 20

Minderheitsanteile

entfallender

Nettogewinn

Auf Weatherford $ (2.103)

$ (1.938) $ (2.811) $ (2.813)

entfallender

Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender

Verlust je Aktie

Unverwässert und $ (2,10)

$ (1,95) $ (2,82) $ (2,84)

verwässert

Gewichtete

durchschnittliche

Anzahl der

ausgegebenen Aktien

Unverwässert und 1.001 993

997 990

verwässert



Weatherford

International plc

Ausgewählte Daten

der Gewinn- und

Verlustrechnung

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

31.12.2018 30.09.2018

30.06.2018 31.3.2018 31.12.2017

Umsätze:

Westliche Hemisphäre $ 776 $

762 $ 769 $ 756 $ 759

Östliche Hemisphäre 653 682

679 667 731

Summe Umsätze $ 1.429 $

1.444 $ 1.448 $ 1.423 $ 1.490

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

31.12.2018 30.09.2018

30.06.2018 31.3.2018 31.12.2017

Betriebsverlust:

Westliche Hemisphäre $ 56 $

78 $ 50 $ 24 $ (35)

Östliche Hemisphäre 46 38

19 16 (48)

Betriebsergebnis 102 116

69 40 (83)

(Verlust) nach

Segmenten

Verwaltungsaufwand (29) (31)

(34) (36) (36)

Wertminderungen des (1.917) -

- - -

Goodwill

Kosten für (36) (27)

(38) (25) (43)

Umstrukturierung und

Konzernumbau

Sonstige Kosten, (79) (71)

(70) (18) (1.579)

netto

Summe der $ (1.959) $

(13) $ (73) $ (39) $ (1.741)

betrieblichen

Verluste

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

31.12.2018 30.09.2018

30.06.2018 31.3.2018 31.12.2017

Umsätze Produkt- und

Servicelinie (a ):

Förderung $ 401 $

383 $ 394 $ 381 $ 408

Komplettierung 314 303

303 294 339

Bohrungen und 369 357

341 358 349

Auswertungen

Bohrlochkonstruktion 345 401

410 390 394

Summe Umsätze $ 1.429 $

1.444 $ 1.448 $ 1.423 $ 1.490

Produkt- und

Servicelinie

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

31.12.2018 30.09.2018

30.06.2018 31.3.2018 31.12.2017

Abschreibungen und

Wertberichtigungen:

Westliche Hemisphäre $ 54 $

46 $ 56 $ 60 $ 80

Östliche Hemisphäre 82 81

84 86 109

Verwaltungsaufwand 1 1

4 1 1

Summe Abschreibungen $ 137 $

128 $ 144 $ 147 $ 190

und

Wertberichtigungen



(a) Förderung umfasst

künstliche Fördersysteme

(Artificial Lift

Systems), Stimulation

und Testing sowie

Produktionssysteme.

Komplettierung umfasst

Komplettierungssysteme,

Auskleidungssysteme und

Zementierungsprodukte.

Bohrung und Messung

umfasst

Bohrdienstleistungen,

gesteuerte Druckbohrung,

Surface-Logging-Systeme,

Wireline Services und

Reservoir Solutions.

Bohrlochkonstruktion

umfasst Tubular Running

Services, Intervention

Services, Bohrwerkzeuge

und Mietausrüstung sowie

Bohranlagen an Land.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G und Punkt 10(e) der Bestimmung S-K der

US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzen dieser Finanzinformationen erhöhen

und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen

Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die in den

nachstehenden Tabellen aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge

sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und

ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen,

Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit

den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das

Unternehmen in Übereinstimmung mit den GAAP ermittelt hat.



Weatherford International plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit Ausnahme

der Beträge je Aktie)

Dreimonatszeitrum

Geschäftsjahr

mit Ende zum zum

31.12.2018 30.09.2018

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Betriebsergebnis (Verlust):

GAAP-konformer $ (1.959)

$ (13) $ (1.741) $ (2.084)

$ (2.170)

Betriebsverlust

Wertminderungen des Goodwill 1.917

- - 1.917 -

(a)

Kosten für Umstrukturierung 36

27 43 126 183

und Konzernumbau(b)

Wertminderungen, 79

71 1.675 238 1.701

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und andere(c)

(d)

Gewinn aus der Veräußerung -

- (96) - (96)

der Hochdruckförder- und

Pump-down-Perforationsanlagen

in den USA

Nicht GAAP-konforme 2.032

98 1.622 2.281 1.788

betriebliche Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ 73

$ 85 $ (119) $ 197

$ (382)

bereinigter Betriebsgewinn

(Verlust)

Verlust vor Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust vor $ (2.142)

$ (172) $ (1.872) $ (2.757)

$ (2.656)

Ertragssteuern

Nicht GAAP-konforme 2.032

98 1.622 2.281 1.788

betriebliche Anpassungen

Anleiherückkäufe und -

- - 34 -

Rückkaufpremien (e)

Marktpreisanpassung (3)

(11) (28) (70) (86)

ausstehender Optionsscheine

Gewinne aus -

- - - (47)

leistungsorientierten

Pensionsplänen (f)

Kosten für 4

8 - 49 -

Währungsabwertungen (g)

Nicht GAAP-konforme $ 2.033

$ 95 $ 1.594 $ 2.294

$ 1.655

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer Verlust $ (109)

$ (77) $ (278) $ (463)

$ (1.001)

vor Ertragssteuern

Gutschriften für

(Rückstellungen von)

Ertragssteuern:

GAAP-konforme Gutschriften $ 46

$ (22) $ (62) $ (34)

$ (137)

für (Rückstellungen von)

Ertragssteuern

Steuerlicher Effekt auf nicht (70)

1 15 (70) 8

GAAP-konforme Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (24)

$ (21) $ (47) $ (104)

$ (129)

Ertragssteuerrückstellungen

Auf Weatherford entfallender

Nettoverlust:

GAAP-konformer Nettoverlust $ (2.103)

$ (199) $ (1.938) $ (2.811)

$ (2.813)

Nicht GAAP-konforme 1.963

96 1.609 2.224 1.663

Anpassungen nach Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (140)

$ (103) $ (329) $ (587)

$ (1.150)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

verwässerter Verlust je Aktie

GAAP-konformer verwässerter $ (2,10)

$ (0,20) $ (1,95) $ (2,82)

$ (2,84)

Verlust je Aktie

Nicht GAAP-konforme 1,96

0,10 1,62 2,23 1,68

Anpassungen nach Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,14)

$ (0,10) $ (0,33) $ (0,59)

$ (1,16)

verwässerter Verlust je Aktie

GAAP-konformer effektiver 2 %

(12) % (3) % (1) % (5) %

Steuersatz (h)

Nicht GAAP-konformer (23) %

(26) % (16) % (23) % (13) %

effektiver Steuersatz (i)



(a) Entspricht den

Wertminderungen des

Goodwill in Höhe von $ 1,9

Milliarden und basiert auf

der jährlichen

Fair-Value-Bewertung

unserer

Geschäftstätigkeiten und

Vermögenswerte.

(b) Repräsentiert die Ausgaben

für

Trennungsentschädigungen,

Konzernumbau und die

Aufgabe von Anlagen in den

Jahren 2018 und 2017.

(c) Das vierte Quartal 2018 und

das am 31. Dezember 2018 zu

Ende gegangene

Geschäftsjahr umfassen in

erster Linie Abschreibungen

auf langlebige

Vermögensgegenstände,

andere Wertminderungen von

Anlagevermögen und Kosten

für Lagerbestände, die

hauptsächlich mit

Bohranlagen an Land

zusammenhängen. Teilweise

wird das aufgewogen durch

Gewinne aus dem Kauf der

Restanteile eines Joint

Venture, Verkäufen von

Anlagen und einer

Verringerung der

Sicherheitsrücklagen für

einen Altvertrag.

(d) Das vierte Quartal 2017 und

das am 31. Dezember 2017 zu

Ende gegangene

Geschäftsjahr umfassen in

erster Linie

Wertminderungen,

Abschreibungen von

Anlagevermögen und andere

Abschreibungen auf

langlebige

Vermögensgegenstände in

Höhe von $ 934 Millionen

(von denen $ 740 Millionen

unter die Rubrik

Bohranlagen an Land als zur

Veräußerung gehaltene

Vermögenswerte neu

eingestellt wurden),

Abschreibungen auf

Lagerbestände in Höhe von $

434 Millionen sowie

Abschreibungen in Höhe von

$ 230 Millionen auf

venezolanische Forderungen.

(e) Repräsentiert einen

Anleiherückkauf bzw. eine

Rückkaufpremie auf ein

Anleihenrücknahmeangebot

unserer mit 9,625%

verzinsten vorrangigen

Anleihen.

(f) Repräsentiert den Gewinn

aus dem ergänzenden

Rentenzahlungsplan für

Führungskräfte, der von den

Nicht GAAP-konformen

betrieblichen Anpassungen

zu den Betriebsfremden

sonstigen Erträgen

(Ausgaben), Netto, unter

Berücksichtigung der

rückwirkenden Übernahme der

neuen

Rechnungslegungsstandards

für Pensionszahlungen im

ersten Quartal 2018,

umgestellt wurde.

(g) Repräsentiert die

Währungsabwertungen beim

angolanischen Kwanza und

beim venezolanischen

Bolivar.

(h) Der GAAP-konforme effektive

Steuersatz entspricht den

GAAP-konformen

Ertragssteuerrückstellungen

geteilt durch GAAP-konforme

Einnahmen vor Steuern in

Tausend gerechnet.

(i) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz

entspricht den nicht

GAAP-konformen

Ertragssteuerrückstellungen

geteilt durch nicht

GAAP-konforme Einnahmen vor

Steuern in Tausend

gerechnet.



Weatherford International plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen - EBITDA

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Dreimonatszeitrum

Geschäftsjahr

mit Ende zum zum

31.12.2018 30.09.2018

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Auf Weatherford entfallender $ (2.103)

$ (199) $ (1.938) $ (2.811) $

(2.813)

Nettoverlust

Auf Minderheitsanteile 7

5 4 20 20

entfallender Nettogewinn

Nettoverlust (2.096)

(194) (1.934) (2.791) (2.793)

Zinsaufwand, Netto 157

156 152 614 579

(Gutschriften für) (46)

22 62 34 137

Rückstellungen von

Ertragssteuern

Abschreibungen und 137

128 190 556 801

Wertberichtigungen

EBITDA (1.848)

112 (1.530) (1.587) (1.276)

Sonstige Anpassungen auf

(Erträge) Ausgaben

Wertminderungen des Goodwill 1.917

- - 1.917 -

Wertminderungen, 79

71 1.675 238 1.701

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und andere

Kosten für Umstrukturierung 36

27 43 126 183

und Konzernumbau

Gewinn aus der Veräußerung -

- (96) - (96)

der Hochdruckförder- und

Pump-down-Perforationsanlagen

in den USA

Marktpreisanpassung (3)

(11) (28) (70) (86)

ausstehender Optionsscheine

Anleiherückkäufe und -

- - 34 -

Rückkaufpremien

Kosten für 4

8 - 49 -

Währungsabwertungen

Sonstige (Erträge) Ausgaben, 25

6 7 46 (7)

Netto:

Bereinigtes EBITDA $ 210

$ 213 $ 71 $ 753 $

419



Weatherford

International plc

Ausgewählte

Bilanzdaten

(Ungeprüft)

(In Millionen)

31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018

31.3.2018 31.12.2017

Aktiva:

Barbestand und $ 602 $ 393

$ 415 $ 459 $ 613

zahlungswirksame

Mittel

Forderungen 1.130 1.155

1.167 1.100 1.103

(Netto)

Lagerbestände 1.025 1.097

1.143 1.225 1.234

(Netto)

Zur Veräußerung 265 618

489 369 359

gehaltene

Vermögenswerte

Immobilien, 2.086 2.157

2.273 2.580 2.708

Anlagen und

Ausrüstung

(Netto)

Firmenwert und 926 2.824

2.837 2.968 2.940

immaterielle

Vermögenswerte

(Netto)

Passiva:

Verbindlichkeiten 732 728

754 809 856

Zur Veräußerung 17 49 -

- -

gehaltene

Verbindlichkeiten

Kurzfristige 383 396

295 153 148

Darlehen und der

fällige Anteil

langfristiger

Verbindlichkeiten

Langfristige 7.605 7.626

7.634 7.639 7.541

Verbindlichkeiten

Verlust der

Anteilseigner

Gesamtverlust der (3.666) (1.508)

(1.312) (898) (571)

Anteilseigner (a)



(a) Am 1. Januar 2018 haben

wir den

Rechnungslegungsstandard

im Zusammenhang mit

Steuern auf interne

Transfers von nicht zum

Bestand gehörenden

Vermögenswerten auf

einer angepassten,

rückwirkenden Basis

übernommen, und die

Auswirkung dieser

Übernahme bestand darin,

dass die zuvor

zugewiesenen

Vorsteuerzahlungen als

Anpassung auf die

Gewinnrücklagen

zugewiesen wurden.

Darüber hinaus haben wir

den

Rechnungslegungsstandard

für die

Umsatzrealisierung

übernommen und den

kumulativen Effekt der

vollzogenen

Veränderungen in unsere

zusammengefasste Bilanz

als Bereinigung der

Gewinnrückstellungen

eingestellt.



Weatherford

International plc

Nettoverschuldung (a)

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderungen der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitrum mit

Ende zum 31.12.2018:

Nettoverschuldung zum $

(7.629)

30.09.2018 (a)

Betriebsverlust

(1.959)

Abschreibungen und 137

Wertberichtigungen

Wertminderungen des 1.917

Goodwill

Investitionsaufwand für (75)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung (c)

Investitionsaufwand für (1)

zur Veräußerung

gehaltene

Vermögenswerte (c)

Erlöse aus den 220

Veräußerungen von

Geschäftsteilen

Erlöse aus den 36

Veräußerungen von

Vermögensgegenständen

(c)

Erwerb von (17)

immateriellen

Vermögenswerten

Abnahme des 84

Umlaufvermögens (b)

Sonstige (12)

Investitionstätigkeiten

Gezahlte Ertragssteuern (12)

Zinsaufwand (145)

Andere 70

Nettoverschuldung zum $

(7.386)

31.12.2018 (a)

Veränderungen der

Nettoverschuldung im

Zwölfmonatszeitrum mit

Ende zum 31.12.2018:

Nettoverschuldung zum $

(7.076)

31.12.2017 (a)

Betriebsverlust

(2.084)

Abschreibungen und 556

Wertberichtigungen

Wertminderungen des 1.917

Goodwill

Investitionsaufwand für (186)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung (c)

Investitionsaufwand für (31)

zur Veräußerung

gehaltene

Vermögenswerte (c)

Erlöse aus den 257

Veräußerungen von

Geschäftsteilen und

Investitionen

Erlöse aus den 106

Veräußerungen von

Vermögensgegenständen

(c)

Erwerb von (28)

immateriellen

Vermögenswerten

Sonstige (40)

Investitionstätigkeiten

Zunahme des (74)

Umlaufvermögens (b)

Rückstellungen für (25)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (99)

Zinsaufwand (584)

Andere 5

Nettoverschuldung zum $

(7.386)

31.12.2018 (a)

Zusammensetzung der 31.12.2018 30.09.2018

31.12.2017

Nettoverschuldung (a)

Barmittel $ 602 $

393 $ 613

Kurzfristige Darlehen (383) (396)

(148)

und der fällige Anteil

langfristiger

Verbindlichkeiten

Langfristige (7.605) (7.626)

(7.541)

Verbindlichkeiten

Nettoverschuldung (a) $ (7.386) $

(7.629) $ (7.076)



(a) Bei der Angabe

"Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich

der Barmittel. Das

Management ist der

Meinung, dass diese

Angabe nützliche

Informationen über

unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die

zur Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten.

(b) Das Umlaufvermögen

ist als die Summe

der Forderungen und

Lagerbestände

abzüglich der

Verbindlichkeiten

definiert.

(c) Die Summe des

Investitionsaufwands

und der Erlöse aus

den Veräußerungen

von Vermögensanlagen

wird vom Betrag der

über den

Geschäftsbetrieb

generierten

Nettobarmittel

abgezogen, um den

Wert des "freien

Cashflow" zu

erhalten.



