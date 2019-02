Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa angesichts der Insolvenz des Konkurrenten Germania auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Einstellung des Flugbetriebs durch die bis dato aggressiv gewachsene Berliner Fluggesellschaft bringe Chancen für die Konkurrenz mit sich, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da Lufthansa die größten Überschneidungen mit Germania aufweise, dürfte sie auch am meisten von deren Ausscheiden profitieren./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-02-05/15:41

ISIN: DE0008232125