Good Brands AG: Von Jungfeld schließt erfolgreich Wachstumsfinanzierung ab DGAP-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Good Brands AG: Von Jungfeld schließt erfolgreich Wachstumsfinanzierung ab 05.02.2019 / 15:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mannheim - Die Socken- und Lifestyle-Marke "von Jungfeld" schließt erfolgreiche Finanzierungsrunde im unteren siebenstelligen Bereich ab. Gemeinsam mit dem bestehenden Investor der Good Brands AG (ISIN DE000A2AA5A0) und weiteren Altinvestoren, konnte von Jungfeld eine weitere Wachstum-Finanzierungsrunde abschließen. Neben einer Erhöhung des Engagements der Altgesellschafter, wurden auch weitere neue Investoren aufgenommen. Neben dem Ausbau der Markenpräsenz von Jungfeld im stationären Handel in DACH und Online, dient das frisch investierte Kapital dazu, den B2B Corporate Bereich auszubauen. So wurden vor Kurzem die Webseiten customysocks.com für B2B Kunden und mysocks.io für den B2C Kunden gelauncht und erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Für 2019 plant das Unternehmen ein Umsatzwachstum zwischen einhundert und einhundertfünfzig Prozent zum Vorjahr und einen positiven Abschluss auf Jahresebene. 05.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com ISIN: DE000A2AA5A0 WKN: A2AA5A Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772731 05.02.2019 ISIN DE000A2AA5A0 AXC0265 2019-02-05/15:44