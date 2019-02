Während der DAX in den letzten Tagen nicht vom Fleck kam, hat der Dow Jones gestern erneut Zugewinne verzeichnet. Für ihn ging es um 0,7 Prozent nach oben. Genauso wie für den S&P 500. Der Nasdaq 100 legte sogar um 1,23 Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Gafam Index, Alphabet, Netflix, Twitter und Weibo. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.