Nach dem müden Wochenauftakt hat der DAX am Dienstag geradezu aufgedreht. Warum?



Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets blickt in der Sendung auf die Impulse durch die Berichtssaison, charttechnisch relevante Marken und die Möglichkeiten für Anleger, sich in dieser Marktphase zu positioniern.