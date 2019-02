Erdogan droht erneut mit einer Offensive gegen kurdische Truppen, falls es nicht bald Fortschritte in der Diskussion um eine Grenzpufferzone gibt.

Die türkische Regierung hat erneut mit einer Offensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien gedroht, sollte es nicht bald Fortschritte mit einer zwischen Ankara und Washington diskutierten Pufferzone an der Grenze geben. "Sollte Amerika seine Versprechen an uns nicht einhalten und die Region von Terroristen nicht säubern und keinen Beitrag für eine von der Türkei kontrollierte Sicherheitszone leisten, dann müssen wir uns eben selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...