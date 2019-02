Im Stahl-Tarifkonflikt lässt die IG Metall nicht locker: Vor der vierten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft nahezu täglich streiken.

Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben am Dienstag rund 1400 Beschäftigte die Arbeit vorübergehend niedergelegt. Betroffen waren nach Angaben der IG Metall neun Betriebe von Thyssen-Krupp und ArcelorMittal in Duisburg, Bochum und Kreuztal. Die Aktionen sollen bis zur vierten Verhandlungsrunde am 18. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...