Original-Research: curasan AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: Gewinnwarnung, ao HV, Studien-Update Empfehlung: Halten seit: 05.02.2019 Kursziel: EUR 0,54 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 30.10.2018, vormals Kaufen Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA Neue Hoffnung durch Strategiewechsel? Die Umsatz- und Gewinnprognose der curasan AG (DE0005494538, General Standard, CUR GY) für das Geschäftsjahr 2018 wurde erneut herabgesetzt, nachdem die ursprüngliche Guidance bereits im Oktober deutlich reduziert wurde. Gründe hierfür sind Verzögerungen bei Produkteinführungen in China (Dental) und den USA (Orthopädie) sowie ein stark zurückhaltendes Auftragsvolumen aus der Region Naher Osten. Während Gründe für Letzteres im geopolitischen und wirtschaftlichen Kontext zu verorten sind (u.a. die substantielle Abwertung der türkischen Lira), gibt es in China und den USA vertriebsseitige Anlaufschwierigkeiten. Wir haben an der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Januar teilgenommen. Die Aktionäre haben der Begebung einer Wandelschuldverschreibung (WSV) i.H.v. bis zu EUR 10 Mio. sowie der Wahl von Frau Isabella de Krassny in den Aufsichtsrat zugestimmt. Des Weiteren hat CEO Michael Schlenk die neue Strategie des Unternehmens vorgestellt. Demnach soll das bestehende Vertriebsnetzwerk kritisch analysiert werden, um sich ggf. von unattraktiven Absatzmärkten sowie von Partnern zu trennen. So sollen in der Problemregion MENA (schlechte Zahlungsmoral) Produkte nur noch gegen Vorkasse bei gleichzeitiger Tilgung von bestehenden Forderungen geliefert werden. Die Vertriebspartnerschaften innerhalb Europas werden im Rahmen eines ??zAlliance Managements" im Vertrieb unterstützt, u.a. indem personelle Ressourcen seitens curasan hierfür bereit gestellt werden. Neben der Optimierung interner Prozesse soll ein kleineres Unternehmen mit CE-zertifizierter und FDA-gelisteter Technologie im Dentalbereich akquiriert werden, finanziert aus Mitteln der WSV. Laut Vorstand lassen sich durch den vergleichsweise günstigen Zukauf Synergien und Cross Selling-Effekte realisieren. Zur Sicherung zukünftiger Liquidität hält sich das Unternehmen offen, u.a. Produktrechte, insbes. in China und den USA zu veräußern; das Management hat erkannt, dass man sich in diesen Märkten - ohne eine kritische Unternehmensgröße erreicht zu haben - aus eigener Kraft kaum behaupten kann. Dass die Qualität der curasan-Produkte gleichwohl weltweit anerkannt ist, wird nicht zuletzt untermauert durch die jüngste Zulassung des synthetischen Knochenmaterials ??zOsbone" im streng regulierten japanischen Markt. Derzeit können wir die Aktie nur auf Basis des organischen Geschäfts bewerten. In unserer angepassten Prognose unterstellen wir einen Nachholeffekt beim Umsatz durch die intensivierte und optimierte Ausrichtung auf den Vertrieb. Unsere DCF-Analyse resultiert in einem fairen Wert von EUR 0,54. Unsere derzeitige Empfehlung lautet Halten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17527.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Dr. Roger Becker (CEFA) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 www.bankm.de roger.becker@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

