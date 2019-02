Hannover (ots) - Zum Start ins neue Jahr hat Wertgarantie von seinen Kunden eine ganz besondere Auszeichnung erhalten: Die Kunden haben die Serviceleistungen des Spezialversicherers bei einer TÜV-Befragung mit der Note 1,65 bewertet.



Der TÜV Rheinland hatte im November und Dezember mit einer repräsentativen Umfrage die Kunden des Spezialversicherers um ihre Meinung zum Kundenservice gebeten. Im Gesamtergebnis bestätigten die Befragten erneut die hervorragenden Leistungen aus den Vorjahren: Über 95 Prozent sind mit dem Kundenservice "sehr zufrieden" bzw. "zufrieden", 97 Prozent der Befragten würden Wertgarantie "bestimmt" oder "wahrscheinlich" Freunden oder Bekannten weiterempfehlen.



"Mein Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Einsatz das Erreichen einer solch hervorragenden Note möglich gemacht haben", kommentiert Henning Jauns, Bereichsleiter Kundendienst bei Wertgarantie, das Ergebnis. Auch mit den seit Jahren steigenden Vertragszahlen - im vergangenen Oktober hatte die Wertgarantie Group zum ersten Mal europaweit die Marke von 6 Millionen Verträgen erreicht - steht Wertgarantie noch immer für persönlichen Service und unbürokratische Bearbeitung von Schäden. Das kommt spürbar bei den Kunden an: Nahezu 94 Prozent der Kunden bewerten den Service des Unternehmens als "sehr schnell" oder "schnell". Rund 96 Prozent der Versicherungsnehmer sind "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit der unkomplizierten Abwicklung bei der Schadenregulierung.



"Gerade bei der Frage der Schadenabwicklung zeigt sich für die Kunden, ob sie die richtige Wahl getroffen haben", verdeutlicht Konrad Lehmann, Vorstandsmitglied bei Wertgarantie. "Die erneute Bestätigung durch den TÜV unterstreicht: Wir kümmern uns schnell und zahlen pünktlich, wenn der Schaden da ist."



Über Wertgarantie



Wertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik, Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 740 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell über 6 Millionen Verträge. Im Mai 2018 wurde Wertgarantie von Deutschland Test mit dem Maximal-Score von 100 Punkten als Deutschlands Versicherer mit der "Höchsten Reputation" ausgezeichnet.



www.wertgarantie.com



