Kurz vor der zweiten Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat Verdi in Hamburg Entschlossenheit demonstriert. Rund 300 Beschäftigte aus Bezirksämtern, Behörden, Landesbetrieben, Schulen und Hochschulen versammelten sich am Dienstag auf dem Gänsemarkt, um der Forderung nach sechs Prozent mehr Geld - zumindest aber 200 Euro mehr im Monat - Nachdruck zu verleihen. Verdi-Tarifkoordinatorin Sieglinde Frieß sprach von einem "guten Anfang außerhalb der Arbeitszeit".

Die Arbeitgeber müssten bei den an diesem Mittwoch beginnenden, zweitägigen Gesprächen in Potsdam nun ein Angebot vorlegen, forderte Verdi-Landesbezirksleiter Berthold Bose. Ansonsten sei die Stimmung unter den Beschäftigten "sehr gut, dafür auch auf die Straße zu gehen, und zwar nicht in ihrer Freizeit". Die Beschäftigten seien bereit, den Arbeitgebern "Entscheidungshilfe" zu geben, warnte er. Die Tarifgemeinschaft der Länder hatte die Forderung der Gewerkschaften in der ersten Runde vor zwei Wochen als überzogen abgelehnt./fi/DP/fba

