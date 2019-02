FuturoCoin (FTO), Anbieter der gleichnamigen globalen Kryptowährung. hat einen Zwei-Jahres-Partnervertrag mit dem Formel-Eins-Team von Aston Martin Red Bull Racing (RBR) abgeschlossen.

FuturoCoin unveiled as partner of Aston Martin Red Bull Racing L to R Christian Horner Red Bull Racing Team Principal and Roman Ziemian Co-Founder of FuturoCoin