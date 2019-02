Der DOW hat die 25000 verteidigt und hilft somit auch dem DAX weiter zu steigen. Der DOW bricht somit aus dem Abwärtstrend nach oben aus. So lange dies so bleibt ist es positiv. Erst bei einem Zurückfallen, muss man die Situation neu bewerten. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme ...

