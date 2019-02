Frankfurt (www.fondscheck.de) - Angesichts anhaltender Risiken bleiben ETF-Anleger vorsichtig, der immer wahrscheinlicher werdende harte Brexit und die Handelsstreitigkeiten schrecken so manchen ab, so die Deutsche Börse AG.Doch es gebe auch viele Positionierungen. Sophia Wurm von der Commerzbank melde einen Käuferüberhang in Aktien-ETFs, Oliver Kilian von der Unicredit Group hingegen überwiegend Abflüsse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...