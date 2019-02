Unterföhring (ots) - I've got the Power! In der neuen Physical-Event-Show "Superhero Germany" (AT) wachsen wettkampfbegeisterte und athletische Frauen und Männer über sich hinaus - und stellen sich schweißtreibenden Duellen: Welcher Fitness-Fan kämpft sich durch und bezwingt im Finale prominente Top-Athleten und Champions aus unterschiedlichen Disziplinen?



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit unserer neuen Event-Show-Reihe 'Superhero Germany' bieten wir allen Alltagsathleten und Work-out-Heroes die große Bühne auf ProSieben und sorgen für intensive und actiongeladene Unterhaltung. Das wird ein tougher Ritt für alle Kandidaten - und ein atemberaubender Samstagabend für unsere Zuschauer."



Produziert wird "Superhero Germany" (AT) von Redseven Entertainment. Die ersten Ausgaben der neuen Event-Reihe sind für Frühjahr 2019 geplant.



