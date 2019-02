Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen und Ausblick zunächst auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. "Eindeutig negativ" sei die Prognose des Stahlherstellers für den Vorsteuergewinn 2019, schrieb Analyst Eugene King am Dienstagin einer ersten Einschätzung. Das obere Ende der neuen Zielspanne des Stahlherstellers liege um 36 Prozent unter der Markterwartung und um 28 Prozent unter seiner Annahme. Der Experte kündigte an, seine Schätzungen und das Kursziel zu überdenken./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-02-05/17:19

ISIN: DE0006202005