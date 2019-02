Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential vor der Präsentation von Jahreszahlen von 1552 auf 1558 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus liege auf dem operativen Gewinn, der Kapitalausstattung des US-Geschäfts und dem bereinigten Wachstum in Asien, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere starke Kursrally der US-Wettbewerber seit Jahresgewinn./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 12:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 12:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-02-05/17:21

ISIN: GB0007099541