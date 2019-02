Die Brightline Initiative gab am 22. Januar 2019 ihre Forschungskooperation mit Insper, einer weltweit renommierten Wirtschaftsakademie in Brasilien, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit zwischen Insper und Brightline ist die Untersuchung der Rolle, der Kompetenzen und der Funktionen des Chief Strategy Officer (CSO) bei der Implementierung von Strategien in Großunternehmen. Inhalt der Studie sind die Kompetenzen und das Know-how von CSOs und deren Auswirkungen auf die Performance und Ergebnisse einer Strategieumsetzung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190205005721/de/

Team Photo (from right to left): Edivandro Conforto, Sérgio Lazzarini, Carolina da Costa, Ricardo Vargas, Marcelo Orticelli, David Kallás, Fabiana Bortoleto at the launch event in November 2018. (Photo: Business Wire)

Ricardo Vargas, Executive Director von Brightline, erklärt: "Brightline heißt Insper als akademischen Forschungspartner im Jahr 2019 herzlich willkommen. Diese erste Kooperation von Brightline in Lateinamerika stärkt unsere globale Gemeinschaft der Unternehmen und Führungskräfte, die daran arbeiten, die Lücke zwischen Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zu schließen."

Dr. Edivandro Conforto, Head of Strategy Research von Brightline, betont: "Diese in Kooperation mit Insper durchgeführte Studie soll das Verständnis der Dringlichkeit der CSO-Rolle fördern und unsere Kenntnisse in Bezug auf die Führungskräfte erweitern, die für die Umsetzung von Strategien in großen Unternehmen verantwortlich sind."

David Kallas, Director of the Center for Business Studies von Insper und Koordinator der Studie, ergänzt: "Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein. Die Studie hilft uns, neue Erkenntnisse zu diesem wichtigen Thema zu gewinnen, insbesondere, da es an gründlichen und aktuellen Studien über die Umsetzung von Strategien in Brasilien mangelt."

Carolina da Costa, Vice President und Dean of Undergraduate Programs bei Insper, unterstreicht diese Aussage mit den Worten: "Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, relevantes Wissen an Unternehmen weiterzugeben. Dies ist möglich, da wir den richtigen Partner haben."

Über die Brightline Initiative

Die Brightline Initiative ist eine vom Project Management Institute zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Koalition mit dem Ziel, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Brightline Coalition

Project Management Institute The Boston Consulting Group Bristol Myers Squibb Saudi Telecom Company Lee Hecht Harrison Agile Alliance NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence Technical University of Denmark University of Tokyo Global Teamwork Lab Insper

Über Insper

Insper ist eine gemeinnützige Bildungs- und Forschungseinrichtung für die Bereiche Betriebs-, Volkswirtschaft, Recht und Engineering und untersucht die Komplementaritäten dieser Bereiche, um Wirtschaft und Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.insper.edu.br/en/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190205005721/de/

Contacts:

Brightline Initiative

Dr. Edivandro Carlos Conforto

Head of Strategy Research at Brightline Initiative

edivandro.conforto@brightline.org

Insper

Professor David Kalás

Director of the Center for Business Studies

DavidK@insper.edu.br