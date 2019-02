In jeder Branche gibt es Gewinner und Verlierer. In der Cannabisbranche kann man Cronos Group (WKN:A2DMQY) und Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) definitiv in die Kategorie der Gewinner einordnen. Cronos Group ist die leistungsstärkste Cannabisaktie aller Zeiten. Die Aktie ist in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 60 % gestiegen. Innovative Industrial Properties hingegen zählt wohl zu den sichersten Aktien, um vom Cannabis-Hype zu profitieren. Und der Aktienkurs hat sich in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...