Heideldruck will die Druckbranche modernisieren: Hierfür forciert der Präzisionsmaschinenbauer Partnerprogramme für Druckereien, um diesen den Wandel in die digitale Zukunft zu ermöglichen. Um die Kunden von den hauseigenen Digitallösungen zu überzeugen, will der SDax-Konzern am 21. März nun das erste "Heidelberg Digital Print Forum" abhalten, wie Heideldruck am Dienstag bekannt gab.

Demnach wird die Veranstaltung im Walldorfer "Print Media Center Commercial" stattfinden, wo sich Teilnehmer ... (Marco Schnepf)

