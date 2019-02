Erleben wir im Börsenjahr 2019 eine Markterholung auf breiter Front? Oder droht ein noch schlimmerer Crash als in 2018? Ist die Talsohle bereits erreicht und ein Investment in zyklische Industriewerte wieder sinnvoll, um die Gewinne der nächsten Kursrallye in vollem Umfang mitzunehmen? Oder empfiehlt sich derzeit noch eine defensivere Herangehensweise? Wenn ja: Wie sieht diese Anlagestrategie aus?

Zu diesen derzeit unter Privatanlegern heiß diskutierten Fragen äußerten sich Thomas Wolf und ... (Finanztrends.TV)

Den vollständigen Artikel lesen ...