Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat am Donnerstag (11. April) den neuen Verwaltungsrat gewählt. Auf ihrer anschließenden konstituierenden Sitzung bestimmten die Mitglieder des Verwaltungsrates erneut Wolf-Dieter Wolf (74) zum Vorsitzenden für eine vierjährige Amtszeit. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte das Gremium Dorette König (54).



Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung der Intendantin/des Intendanten mit Ausnahme der inhaltlichen Gestaltung der Angebote des rbb. Vor allem im Hinblick auf finanzielle Entscheidungen wirkt der Verwaltungsrat beratend und unterstützend. Der ebenfalls für eine vierjährige Amtszeit gewählte Verwaltungsrat hat acht Mitglieder. Er setzt sich aus sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern, darunter mindestens drei Frauen, sowie einem vom Personalrat gewählten Personalratsmitglied zusammen. Das Gremium tagt nicht öffentlich.



Die Mitglieder des rbb-Verwaltungsrats:



Wolf-Dieter Wolf (Vorsitzender) Geschäftsführender Gesellschafter: Grundkonzept Financial Services GmbH, Berlin. Mitglied des Verwaltungsrates seit 2003



Dorette König (Stellvertretende Vorsitzende) Mitglied des Verwaltungsrates seit 2011



Suat Bakir



Mitglied des Verwaltungsrates seit 2011



Dr. Bärbel Grygier



Mitglied des Verwaltungsrates seit 2011



Prof. Martin Rennert



Neues Mitglied des Verwaltungsrates



Dr. Heidrun Schnell



Mitglied des Verwaltungsrates seit 2015



Markus Weber



Neues Mitglied des Verwaltungsrates



Vom Personalrat entsandt:



Lilly Eikermann, Vorsitzende des Personalrates Mitglied des Verwaltungsrates seit 2016



Christian Amsinck bleibt Vorsitzender des rbb-Haushalts- und Finanzausschusses



Ebenfalls am Donnerstag (11. April) wählte der Haushalts- und Finanzausschuss des rbb-Rundfunkrats Christian Amsinck (60) erneut zu seinem Vorsitzenden. Christian Amsinck ist von der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg e. V. in den Rundfunkrat entsandt. Dr. Torsten Raynal-Ehrke (63), entsandt von den Landesverbänden der nach dem Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände in Berlin und Brandenburg, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Haushalts- und Finanzausschuss berät den Rundfunkrat in finanziellen Fragen.



