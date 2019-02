TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, hat seine bestehende revolvierende Kreditfazilität (Revolving Credit Facility, RCF) erfolgreich refinanziert und von 700 Mio. auf 967 Mio. € aufgestockt und dabei gleichzeitig geringere Margen und zusätzliche Flexibilität erreicht. Die Finanzierungsrunde war deutlich überzeichnet, und die Fazilität ist nun eine Syndizierung von zehn führenden Banken mit einer Laufzeit von fünf Jahren und optionalen Verlängerungen von ein bis zwei Jahren.

Die Fazilität wurde ursprünglich 2014 für einen Zeitraum von fünf Jahren mit drei Konsortialbanken und einem Gesamtvolumen von 300 Mio. eingerichtet. Die neue Konstellation soll den langfristigen Wachstumsplan des Unternehmens unterstützen.

"Die Refinanzierung unserer RCF und die damit verbundene Liquidität versetzen uns in die Lage, weiterhin Investitionsausgaben zu tätigen, in Anlagen, ergänzende Übernahmen und die Erweiterung unserer geografischen Präsenz zu investieren. Sie wird unsere Wachstumsziele in den kommenden Jahren unterstützen und untermauern."

Bob Fast, CEO, TIP Trailer Services

"Wir haben unsere RCF vor vier Jahren mit drei Banken strukturiert und finanziert, und jetzt freuen wir uns, zehn führende Banken im Konsortium zu haben. Die Nachfrage aus dem Markt war stark, angetrieben von unserem Geschäftswachstum und unserer Performance in den letzten fünf Jahren. Sie bietet uns nicht nur wettbewerbsfähige Finanzierungskosten, sondern auch eine solide und flexible Basis für unser Wachstum und die Bewältigung eines wirtschaftlichen Abschwungs, wie er in den kommenden Jahren eintreten könnte. Wir gehen mit einer starken Bilanz in das Jahr 2019."

Malachy Mc Enroe, CFO, TIP Trailer Service

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services mit Sitz im niederländischen Amsterdam ist einer der in Europa und Kanada führenden Dienstleister für die Transport- und Logistikindustrie. Das Unternehmen ist auf Leistungen in folgenden Bereichen spezialisiert: Vermietung, Wartung und Reparatur von Trailern sowie weitere Mehrwert-Serviceleistungen. TIP bietet seine Dienstleistungen an über 90 Standorten an, die sich auf 17 Länder in Europa und auf Kanada verteilen.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Bereichen Energieversorgung, Versorgungsbetriebe, Telekommunikation und Transportwesen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Hongkong, Houston, London, Miami, New Delhi, New York und Singapur.

