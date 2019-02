von Thomas Strohm, Euro am SonntagÄhnlich wie viele wichtige Aktienmärkte sind auch die meisten Rohstoffe gut in das neue Jahr gestartet. Der Bloomberg Commodity Index, der die ganze Breite des Rohstoffmarkts abbildet, legte in den ersten Januar-Wochen um rund fünf Prozent zu. In ihren Ausblicken für 2019 zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...