=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 4.2.2019 Überblick 1. Emittent: Marinomed Biotech AG 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Name: Republik Österreich Sitz: Österreich Staat: Österreich 4. Namen der Aktionäre: aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co KG 5. Datum der Schwellenberührung: 1.2.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 8,47 % | 0,00 % | 8,47 % | 1 260 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |ATMARINOMED6|_______________|________106_666|_______________|_________8,47_%| |_Subsumme_A_|____________106_666____________|____________8,47_%_____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_________|__________________|____________|___________|____(%)____|____________| | 1 |Republik | | | | | |_________|Österreich________|____________|___________|___________|____________| | |Austria | | | | | | 2 |Wirtschaftsservice| 1 | | | | |_________|GmbH______________|____________|___________|___________|____________| | |aws | | | | | | 3 |Fondsmanagement | 2 | | | | |_________|GmbH______________|____________|___________|___________|____________| | |aws | | | | | | 4 |Mittelstandsfonds | 3 | 8,47 %| | 8,47 %| | |Beteiligungs GmbH | | | | | |_________|&_Co_KG___________|____________|___________|___________|____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die Meldung erfolgt aufgrund der erstmaligen Zulassung gem § 130 Abs 7 BörseG 2018. Korrektur der zuvor gesendeten Meldung, da laut Emittent Kapitalerhöhung eingetragen vor Zustellung des Zulassungsbescheids und somit Anzahl Stimmrechte nach Kapitalerhöhung zu melden sind. Wien am 4.2.2019 Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

