ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Gewinne hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag verbucht, nachdem die Wall Street am Montag im späten Geschäft noch Fahrt aufgenommen hatte. Die Hoffnung an den Börsen weltweit richtete sich auf die bevorstehende Rede an die Nation von US-Präsidenten Donald Trump. Die Ansprache vor dem Kongress werde "Optimismus und Geschlossenheit" vermitteln und stellenweise sogar "visionär" ausfallen, hatte ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses jüngst verkündet. Neben neuen Investitionen in die Infrastruktur könnte Trump auch Zuversichtliches zum Handelsstreit mit China äußern. Die Rede wurde erst gegen 3.00 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit erwartet.

Stützend für den Markt in der Schweiz war auch die klare Überwindung der 9.000er Marke im SMI. Daneben erstarkte der Dollar gegen den Franken und stieg erstmals in diesem Jahr wieder über die Parität. Ein nachgebender Franken erleichtert das eidgenössische Exportgeschäft. Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 9.151 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,66 (zuvor: 40) Millionen Aktien.

Gegen den Trend fielen AMS um 6,9 Prozent. Die Zahlen des iPhone-Zulieferers überzeugten nicht. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 34 Prozent an, Analysten hatten in der Spitze jedoch mit bis zu plus 38 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal 2019 erwartet AMS "aufgrund des ungünstigeren Endmarktumfelds" einen Umsatz von 350 bis 390 Millionen Dollar, was leicht unter der Analystenerwartung von 380 Millionen Dollar lag. Zudem hat das Unternehmen die Dividende gestrichen.

Gesucht waren vor allem riskantere Werte wie Zykliker. Teilnehmer sahen darin eine gestiegene Konjunktur-Zuversicht. ABB stiegen um 2,1 Prozent und Lafargeholcim um 3 Prozent. Auch Bankenwerte erholten sich, voran die am Vortag nach Zahlen gebeutelten Julius Bär. Sie erholten sich nun um 5 Prozent. Credit Suisse gewannen 2,3 Prozent und UBS 2,4 Prozent.

Daneben profitierten die Luxusgütewerte von der Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt. Swatch rückten um 1,1 Prozent vor, Richemont um 3,2 Prozent.

Die schwergewichteten Pharmawerte blieben hinter dem Markt zurück, verzeichneten aber solide Gewinne. Novartis stiegen um 1,2 Prozent und Roche um 1 Prozent. Nestle liefen mit dem Markt um 1,7 Prozent nach oben.

