Europas Börsen haben nach einer Atempause zu Wochenbeginn am Dienstag ordentlich Gas gegeben. Sie knüpften so wieder an ihre Erholung der vergangenen Wochen an.

Der EuroStoxx 50 baute im Tagesverlauf seine Gewinne aus und schloss 1,57 Prozent höher bei 3215,04 Punkten. Damit markierte der Leitindex der Eurozone den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Der Pariser Cac 40 gewann 1,66 Prozent auf 5083,34 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 2,04 Prozent auf 7177,37 Punkte nach oben.

Neben einigen positiven Unternehmensnachrichten sorgten ab dem Nachmittag weiter steigende Kurse an der Wall Street für gute Stimmung. Die anhaltende Konjunkturschwäche in der Eurozone hätten die Anleger gleichmütig weggesteckt, da sie für den Fall einer weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung auf eine entsprechende Anpassung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) setzten, ergänzte Analyst David Madden von CMC Markets UK./gl/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

