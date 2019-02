Als vergangene Woche Betrugsvorwürfe gegen das Unternehmen Wirecard publik werden, stürzt der Kurs ab. Rekonstruktion eines denkwürdigen Handelstags.

Die dramatische Achterbahnfahrt der Wirecard-Aktie beginnt an einem Mittwochnachmittag um 15.40 Uhr. Die Aktie kostet zu diesem Zeitpunkt noch 163 Euro. Doch binnen der nächsten 20 Minuten werfen Anleger ihre Wirecard-Aktien massenhaft auf den Markt. In dieser Zeit wechseln auf der elektronischen Handelsplattform Xetra 1,2 Millionen Wirecard-Aktien den Besitzer - so viele, wie sonst an einem ganzen Tag.

Der Kurs fällt um fast ein Viertel. Gut viereinhalb Milliarden Euro Börsenwert sind binnen Minuten ausradiert. "So ein Kursverfall bei einem Dax-Wert: Das habe ich noch nie erlebt", erinnert sich ein Aktienhändler.

Er muss für Kunden an diesem Tag Wirecard-Aktien kaufen und verkaufen. Will ein Kunde raus aus der Aktie, nimmt ihm der Händler sie zum aktuellen Kurs ab und verkauft sie später seinerseits über die Börse. Die Differenz aus An- und Verkaufskurs ist sein Gewinn. Wirecard-Aktien zu verkaufen aber ist an jenem Nachmittag manchmal schwierig: Weil der Kurs so heftig schwankt, wird auf Xetra, der wichtigsten deutschen Börse, der Handel zeitweise umgestellt.

Statt laufend Kurse zu zeigen und Angebot und Nachfrage zusammenzuführen, ...

