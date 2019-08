Die Berichtssaison zum 2. Quartal erreicht in dieser Woche ihren Höhepunkt: Vor allem am Mittwoch (Wirecard, Commerzbank, ProSieben, Münchner Rück) dürfte es spannend werden. Einige Unternehmen haben bereits Vorabzahlen gemeldet. Bei anderen stehen die Q3-Zahlen an (Carl Zeiss Meditec, All for One, thyssenkrupp, Aurubis). Dividendentermine liegen in dieser Woche nicht vor.Alle Termine sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

