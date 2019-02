In diesem eindrucksvollen Ausstellungsbereich wird gezeigt, wie man mit der Fusion von 5G, IoT, KI und intelligenten Plattformen eine bessere Zukunft schaffen kann. Zu erleben sind interaktive Erfahrungen von Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless und Turkcell/Lifecell Digital.

Die GSMA Innovation City wird auch beim Mobile World Congress 2019 wieder präsent sein. Dort können die Besucher erleben, wie sich mobile Konnektivität positiv auf die Gesellschaft auswirkt und dazu beiträgt, eine bessere Zukunft sowohl für Unternehmen als auch für die Bürger zu schaffen. In diesem eindrucksvollen Ausstellungsbereich, der nun schon im fünften Jahr auf der Messe präsent ist und in dem 2018 über 30.000 Besucher begrüßt werden konnten, wird der Schwerpunkt insbesondere auf dem Thema "Intelligente Konnektivität" der Kombination von 5G-Netzen, dem Internet der Dinge, Künstlicher Intelligenz und intelligenten Plattformen liegen. Bei den mehr als hundert interaktiven Demonstrationen von über vierzig Unternehmen können die Besucher hautnah erleben, wie sich diese Technologien in den Bereichen Unterhaltung, Industrie, Transport, öffentliche Dienste und Umwelt auf fast alle Aspekte unseres Lebens auswirken.

"Die Kombination aus extrem schnellen 5G-Netzen, dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz wird Innovationen voranbringen, die sich auf fast jeden Aspekt unseres Lebens auswirken werden, angefangen bei hocheffizienten Transportsystemen über die intelligente Landwirtschaft bis hin zu Cloud-Gaming", so John Hoffman, CEO von GSMA Ltd. "Besucher der GSMA Innovation City erleben eindrucksvolle, interaktive Demonstrationen, die diese spannenden neuen Entwicklungen in den richtigen Kontext stellen und zeigen, wie die mobile Konnektivität unser Leben positiv verändert und unsere Zukunft gestaltet."

Die Innovation City befindet sich im Messezentrum Fira Gran Via in Halle 4 neben dem Konferenzdorf. Sie wird von führenden Marken wie Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless und Turkcell/Lifecell Digital sowie von den wichtigsten Programmen und Initiativen der GSMA unterstützt. Dazu zählen Future Networks, Identity, Internet of Things und Mobile for Development. In der Innovation City werden darüber hinaus Beispiele für die Arbeit der GSMA zur Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) vorgestellt.

Präsentation einer Reihe neuartiger Erlebnisse

In der Innovation City wird eine Reihe interaktiver Demonstrationen von Produkten und Services präsentiert. Dazu zählen:

GOOGLE

Google, die GSMA und weltweit operierende Netzbetreiber werden zeigen, wie sie zusammenarbeiten, um eine bessere Kommunikation für alle Nutzer zu ermöglichen:

Internationale Markenunternehmen und Partner aus der Kommunikationsbranche tauschen sich über die neuesten RCS-Kampagnen und -Ergebnisse sowie auch über die Fragestellung aus, wie Konsumenten ergiebiger mit Unternehmen kommunizieren können.

Netzbetreiber zeigen neue Angebote, mit denen sie ihre eigenen Kunden per RCS erreichen möchten.

Vorgestellt werden auch die neuesten Highlights der Nachrichten-App und die Entwicklungen, die die nähere Zukunft bringen wird.

HUAWEI

Huawei wird seine innovativen mobilen Apps vorstellen, die von den Wireless X Labs von Huawei und von vertikalen Partnern gemeinsam entwickelt wurden. Dazu zählen folgende Highlights:

ein fesselndes VR-Cloud-Spielerlebnis

Demonstration von Industrierobotertechnologie, bei der ein Roboter zu einem Wettstreit mit Rubiks Zauberwürfel herausgefordert wird

3D-Fernsehen ohne Brille und Datenhelm

Das Smartphone mithilfe von 4K-Cloud-Gaming zu einer leistungsstarken, kompakten Spielkonsole machen

KT CORPORATION

KT, der führende Telekommunikationsdienstleister Südkoreas, wird seine 5G-Netzdienste vorstellen, darunter:

5G SKTSHIP Platform: die Plattform der nächsten Generation für das Katastrophen- und Sicherheitsmanagement

Autonomes Fahren in K-City, der Test- und Forschungsstadt für selbstfahrende Fahrzeuge in Südkorea

Roboter mit künstlicher Intelligenz (KI) für das Gastgewerbe

SIERRA WIRELESS

Sierra Wireless, der führende Anbieter von voll integrierten Device-to-Cloud-Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), lädt die Besucher ein zu erleben, wie das IoT für Unternehmen und Privatpersonen eine bessere, vernetzte Zukunft schafft. Einige Beispiele:

Eine datengesteuerte Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, die Verwaltung ihrer Ressourcen grundlegend zu verändern. Erfahren Sie, wie man Daten aus Ressourcen am Netzwerkrand auf sichere Weise extrahieren, in die Cloud übertragen und koordinieren kann und wie man auf diese Daten reagieren kann, um so nahezu in Echtzeit Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Aspekte des eigenen Unternehmens zu erhalten.

Ein eleganter, stilvoller, intelligenter Ring für die persönliche Sicherheit, mit dem Menschen ohne Mobiltelefon auf Knopfdruck Hilfe anfordern können

Ein Präsentationsforum mit Experten für IoT-Sicherheit, 5G- und LPWA-Technologien, für die öffentliche Sicherheit sowie Open-Source-Technologien für IoT-Entwickler

TURKCELL/ LIFECELL DIGITAL

Erfahren Sie, wie NB-IoT- und 5G-Netze die autonome Steuerung bzw. das "Platooning" von Lkw im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Türkei und Griechenland unterstützen, um Routen und Fahrleistungen zu optimieren.

Erleben Sie, wie das gesamte digitale Funktionsangebot der Netzbetreiber von der Konnektivität bis hin zu datenanalytischen Prognosesystemen die Arbeitsweise öffentlicher Krankenhäuser verändert und Lösungen für Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen anbietet.

Erfahren Sie, wie vernetzte Drohnen Such- und Rettungsaktionen in Notsituationen unterstützen können.

GSMA-PROGRAMME FÜR DIE INDUSTRIE

Die GSMA wird auch eine Reihe von Exponaten und Erfahrungen präsentieren, um den Teilnehmern die wichtigsten Branchenprogramme vorzustellen:

Sophia, ein humanoider Roboter, wird erklären, wie die Kombination aus extrem schnellen 5G-Netzen und KI intelligente Robotik zur Realität werden lässt.

Die Teilnehmer können mit einem intelligenten Rudergerät Energie erzeugen, was den Druck innerhalb einer transparenten, intelligenten Rohrleitung erhöht. So wird zu sehen sein, wie für eine nachhaltige Zukunft mobile IoT-Sensoren die Wasserversorgung überwachen und steuern können.

Das Internet der Dinge in der Industrie: Erleben Sie die Zukunft der Fertigung und wie Blockchain die sichere Datenübertragung unterstützt.

Erfahren Sie, wie der Zustand eines Bienenstockes, z. B. dessen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mithilfe des LTE-M-Netzes von Orange überwacht werden kann.

Erleben Sie in einer Demonstration von KI-Diensten über 5G-Netze, wie Sie mit einem Roboter interagieren können, um Videoanrufe zu tätigen oder Informationen wie etwa Nachrichten oder Wettermeldungen zu erhalten.

Erleben Sie, wie 5G-Netze, Mixed-Reality-Technologie und Cloud-Computing die Spielebranche verändern werden.

Probieren Sie die VR-Plattform MobileEdgeX der Deutschen Telekom aus und erleben Sie dabei das Autohaus der Zukunft.

Erfahren Sie, wie Verbraucher allein mit Mobile Connect und dem Smartphone bei der Abholung ihres Mietwagens die Kontrolle über ihre Daten behalten können.

Erfahren Sie, wie Sie allein mit Mobile Connect bei der Eröffnung eines Bankkontos Ihre Identität sofort online nachweisen können.

Erfahren Sie, wie Sie sich mit Mobile Connect auf sichere Weise authentifizieren können, wenn Sie beim Online-Shopping in einem VR-Angebot RCS-Chatbots verwenden.

Erleben Sie, wie sich mit Unterstützung von Telefonica und McLaren die Konnektivität durch den Einsatz von 5G auf Hochgeschwindigkeits-Transportrouten verändern wird.

Erleben Sie bei Praxisdemos von einigen der weltweit größten Markenunternehmen, wie Netzbetreiber, Aggregatoren und Markenunternehmen RCS-Messagingdienste nutzen, um mithilfe von Chatbots und KI direkt mit Kunden in Kontakt zu treten.

Besuchen Sie ein Dorf auf dem Land und entdecken Sie, wie Konnektivität und digitale Technologie das Leben unterversorgter Gemeinschaften in Schwellenländern verändern.

Erfahren Sie, wie sich die Mobiltechnologie auf alle 17 UN-Ziele für die nachhaltige Entwicklung auswirkt und alle Menschen und Dinge für eine bessere Zukunft vernetzt. Erleben Sie das Projekt CaseForChange und entdecken Sie, wie Big Data für wohltätige Zwecke genutzt werden kann.

Besuchen Sie die Innovation City in Halle 4 der Fira Gran Via

Die GSMA Innovation City befindet sich in Halle 4, Stand 4A30, 4A5 und 4A15 der Fira Gran Via. Sie ist während der Ausstellungszeiten des Mobile World Congress von Montag, 25. Februar bis Mittwoch, 27.Februar von 9:00 bis 19:00 Uhr und am Donnerstag, den 28.Februar von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. GSMA-Mitglieder sind täglich ab 16:00 Uhr zum Networking bei Cocktails in die exklusive Members Lounge eingeladen. Die GSMA Innovation City steht allen Teilnehmern mit Eintrittskarten aller Art offen.

