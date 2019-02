FRANKFURT (Dow Jones)--Positive Wirtschaftsdaten aus der Eurozone haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag gestützt. "Vor allem beim Composite-PMI für Europa und einzelnen Problemländern wie Frankreich ist es nicht zur befürchteten Abwärtsrevision gekommen", sagte ein Händler zur Revision der Einkaufsmanagerindizes. Daneben hofften die Anleger auf marktstützende Nachrichten im Rahmen der Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch. Der DAX gewann 1,7 Prozent auf 11.368 Punkte.

Infineon hatte der Schwäche der Autobranche und der Abschwächung der Konjunktur in China im ersten Geschäftsquartal zwar noch getrotzt, äußerte sich mit Blick auf die weitere Entwicklung aber vorsichtiger und fuhr ihre Investitionen etwas zurück. Im saisonal schwächeren Zeitraum Oktober bis Dezember verbuchte der Chiphersteller einen operativen Gewinn von 359 Millionen Euro - 15 Millionen mehr als erwartet. Infineon verloren mit dem vorsichtigen Ausblick 0,6 Prozent.

Für Kursgewinne von 3,1 Prozent bei Merck KGaA sorgte die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Glaxosmithkline (GSK). Der potenzielle Wert der Zusammenarbeit im Bereich Immunonkologie könnte bis zu 3,7 Milliarden Euro betragen, hofften die Darmstädter. Allerdings ist dies wie in der Branche üblich an diverse Meilensteine bei Zulassung und Vermarktung gekoppelt.

Salzgitter brechen nach schwachem Ausblick ein

Für Salzgitter ging es nach einem schwachen Ausblick um 8,7 Prozent nach unten. Der Stahlkonzern sprach von einem sich eintrübenden Sentiment sowie zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten. Salzgitter rechnete für 2019 mit einem Vorsteuergewinn von 125 bis 175 Millionen Euro nach 347 Millionen 2018. Wirecard setzten dagegen die Erholung des Vortages fort und stiegen um weitere 7,3 Prozent - Vorwürfe in der "FT" wegen Bilanzmanipulation, die das Unternehmen dementierte, hatte die Aktie in der Vorwoche einbrechen lassen.

Für Hannover Rück ging es 0,3 Prozent nach unten. Die veröffentlichten Zahlen zu den Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2019 deuteten laut Jefferies auf ein weiteres gutes Jahr hin. Allerdings habe sich der Preisanstieg verlangsamt - das Kapital in der Branche übersteige weiter die Nachfrage.

Bechtle gewannen 5,8 Prozent. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass IBM einen Teil des Servicegeschäfts an Bechtle ausgelagert hat. Für Qiagen ging es nach Zahlenausweis um 0,3 Prozent nach unten. Der Umsatz habe den Konsens um 2 Prozent verfehlt, die Marge sei leicht unter der Erwartung ausgefallen, hieß es. Allein der bereinigte Gewinn habe geliefert. Auch der Ausblick lese sich etwas pessimistischer als der Konsens.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 92,2 (Vortag: 76,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,92 (Vortag: 3,58) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.367,98 +1,71% +7,66% DAX-Future 11.369,00 +2,04% +7,53% XDAX 11.374,32 +1,50% +7,50% MDAX 24.102,46 +1,31% +11,65% TecDAX 2.611,45 +2,12% +6,58% SDAX 10.672,53 +1,22% +12,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,45% +6 ===

