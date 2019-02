München (ots) -



Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie "Selektion des Jahres" unter dem Dach der Crema d'Oro-Linie fort und präsentiert Anfang 2019 seine bereits dritte Sonderedition: die Selektion des Jahres aus Brasilien. Der Look der Packung ist perfekt auf das südamerikanische Land abgestimmt und erstrahlt in leuchtendem Gelb.



- Kaffeegenuss aus BRASILIEN, Region CERRADO, CAMPOS ALTOS - Edles, auffälliges Packungsdesign mit STORYTELLING auf der Packungsrückseite - Mild und leicht süß im Geschmack mit Aromen von SCHOKOLADE und AHORNSIRUP - Markenzeichen: CHRISTUS-STATUE - Sortenreiner URSPRUNGSKAFFEE, 100% Arabica - Ganze Bohne, ideal für KAFFEE-VOLLAUTOMATEN



HOCHGENUSS AUS BRASILIEN



Brasilien ist das größte Kaffeeland der Welt. Von den Einheimischen wird der Kaffee deshalb auch "Ouro verde" - das "grüne Gold" - genannt. Für die Selektion des Jahres haben die Dallmayr Kaffee-Experten feinste Bohnen aus den höchsten Regionen des Cerrado in Campos Altos ausgewählt. Sein Geschmack besticht durch Aromen von Schokolade und Ahorn- sirup und ist mild und leicht süß im Geschmack. Ein brasilianisches Sprichwort besagt: "Gott schuf die Welt in sieben Tagen, zwei brauchte er allein für Rio de Janeiro." So zählt heute das Wahrzeichen der Stadt, die 38 Meter hohe Christus-Statue auf dem Corcovado-Berg, zu den sieben Welt- wundern der Neuzeit. Als Markenzeichen unserer Selektion symbolisiert sie die reine brasilianische Herkunft des Kaffees.



IMMER WIEDER NEU UND ÜBERRASCHEND



Die Selektion des Jahres aus Brasilien ist die Fortsetzung einer erfolgreichen Serie. Jahr für Jahr setzt Dallmayr mit der Sonderedition neue Akzente und überrascht Kaffee-Genießer, die gerne zur Ganzen Bohne greifen, mit einem neuen Geschmacksprofil. Seit der Einführung im Jahr 2017 ist die Selektion im Einzelmarkenranking in die Top-25 aufgestiegen.



AB MÄRZ 2019 AUCH ALS CAPSA



Dallmayr Crema d'Oro Selektion des Jahres ist ab Januar 2019 im Einzelhandel sowie online unter www.dallmayr.com erhältlich. Ab März 2019 gibt es die Sonderedition erstmals auch als capsa.



